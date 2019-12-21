Лайф побывал на концерте с пациентами трансплантолога Каабака — видео

Как отметил организатор мероприятия, наши журналисты одними из первых протянули руку помощи маленьким пациентам, которых оставили без операций.

В Москве состоялся благотворительный концерт в поддержку детей, которые ожидают пересадку органов у трансплантолога Михаила Каабака или уже через это прошли. На мероприятие редакция Лайфа получила особенное приглашение. Матери маленьких пациентов записали видео, на котором сами дети зовут наших журналистов на концерт.

Сюда пришли врачи, блогеры, журналисты и родители детей — всего гостями стали около 70 семей. Музыкальную программу подготовил оркестр камерной музыки Kremlin во главе с дирижёром Михаилом Рахлевским.

— Лайф был первым СМИ, которое не отказалось и не сказало: "Нам это не интересно", а с самого начала переживало эту боль. Мы всегда будем это помнить. Для нас это большая поддержка и помощь, — рассказала Марина Десятская, организатор концерта.

Одна из маленьких пациенток подарила Лайфу свой рисунок.

Напомним, в середине ноября родители маленьких детей, у которых диагностировали проблемы с почками, забили тревогу. Операции, запланированные до конца года, отменили из-за увольнения врача-трансплантолога Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД). Поводом послужила методика лечения, не одобренная Минздравом, но уже давно и широко применяемая за рубежом.

Лайф одним из первых начал бороться за восстановление Михаила Каабака в должности. После тонны запросов в органы и министерства врача удалось вернуть. За это время погибло двое детей. Михаил Каабак, вернувшись после увольнения, провёл уже две операции по трансплантации.