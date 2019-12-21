Козак — об оплате услуг "Нафтогаза": Это коммерческая тайна

Компании "Газпром" и "Нафтогаз" договорились о цене на транзит газа через Украину, но называть её не будут. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Козака.

— Тариф какой-то будет в соответствии с законодательством Украины... Мы "Нафтогазу" сказали, сколько мы будем готовы ему компенсировать за оказание этой услуги, но нас тариф не беспокоит. Сколько — я не хочу открывать коммерческую тайну, — заявил Козак.

Напомним, сегодня стало известно, что "Газпром" и "Нафтогаз" могут заключить контракт на пять лет. Алексей Миллер раскрыл некоторые детали соглашения.