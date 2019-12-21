Активисты проверяют законность продажи ёлок на базарах — видео

В Московской области начались рейды против чёрных лесорубов. Активисты партии "Зелёная альтернатива" проверяют у продавцов ёлок разрешение на торговлю. Лайф подготовил видеорепортаж.
Вырубка ёлок разрешается только при договоре с лесным хозяйством, но многие предприниматели нарушают закон ради прибыли. Данная акция направлена на борьбу с бесконтрольной вырубкой деревьев.
Кроме Московской области ёлочные рейды также затронут Санкт-Петербург и Владимир.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве открылись новогодние ёлочные базары.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram