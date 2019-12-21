В Бухаресте несколько человек напали на лидера революции 1989 года

В Бухаресте во время церемонии, посвящённой памяти погибшим в революции, совершено нападение на бывшего заместителя премьер-министра Румынии Джелу-Войкана Войкулеску. Об этом сообщает Agerpres.

Инцидент произошёл на столичной Университетской площади, где десятки людей собрались на мероприятие, посвящённое 30-летию революции в Румынии. В какой-то момент несколько участников мероприятия начали освистывать Войкулеску, а после накинулись с кулаками. Политику понадобилась помощь жандармов, чтобы покинуть площадь.

Джелу-Войкан Войкулеску — один из лидеров революции в Румынии в 1989 году. Сейчас он вместе с экс-президентом Ионом Илиеску и бывшим командующим ВВС Иосифом Русом обвиняется в преступлениях против человечества.