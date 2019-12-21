Потерявшая память россиянка после 16 лет в психдиспансере нашла родных

Всё это время она находилась в Красноярске, хотя ранее жила в Томске. Теперь родные забирают девушку домой.

В 2003 году шестнадцатилетняя девушка Юлия из Томска пропала. Долгих шестнадцать лет семья о ней ничего не знала. Всё это время Юлия провела в психоневрологическом интернате Красноярска, так как не помнила ничего из своей жизни.

Тогда, в 2003 году, масштабного интернет-распространения информации не было. Правоохранительные органы отправляли запросы по всем базам, но всё было бесполезно. В феврале 2019 года местная волонтёрская организация начала поиски по всей России.

— Волонтёры с ней не общались. Это закрытый интернат, туда нас никто не пустит и диагноз никто не скажет. Девочка не разговаривает, достаточно замкнутая, ни с кем не сблизилась, о себе ничего не может рассказать, — пояснила Оксана Василишина, руководитель КРОО "Поиск пропавших детей — Красноярск".

Однако за всё время, проведённое в психдиспансере, девушка всё же вспомнила своё настоящее имя — Юля Семёнова. Кроме того, она назвала имена братьев и сестёр — Наташка, Нелька, Колька, Серёга, Катька.

Вчера на горячую линию красноярского волонтёрского отряда поступил звонок. Мужчина взволнованным голосом сообщил, что по описанию волонтёров узнал свою сестру. Родные Юлии полностью подтвердили информацию, которую волонтёры получили от пропавшей: назвали имена братьев и сестёр, мамы и папы.

— Теперь родные ждут, когда разрешат с ней увидеться. Меняют ей паспорт, забирают её к себе, — добавила Василишина.