Украинский журналист назвал соглашение с Россией по газу поражением США

По его мнению, Вашингтон вряд ли будет доволен произошедшими накануне событиями.

Главный редактор украинского издания "Страна.ua" Игорь Гужва назвал достижение договорённостей между Россией и Украиной относительно транзита газа поражением Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

— Для американцев была идеальной ситуация, когда бы транзит российского газа через Украину прервался после 1 января 2020 года, притом что Северный и Турецкий потоки достроены бы не были, — сказал он.

По мнению Гужвы, именно для этого был принят последний пакет санкций, вшитый в оборонный бюджет на 2020 год, после которого швейцарская компания Allseas объявила о приостановке строительства "Северного потока — 2". Несмотря на то что запуск трубопровода это не остановит, считает Гужва, это всё же значительно задержит его.

— Гарантии поставок газа в Европу в следующем году — это главное, что выиграла в данном случае Россия, — заключил он.

Напомним, накануне Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о сроке нового контракта. Украина в свою очередь обнародовала протокол трёхсторонней встречи по газу.