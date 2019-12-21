Глава Приморья рекомендует работодателям сделать 31 декабря выходным

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендует местным работодателям сделать 31 декабря выходным. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

— Губернатор подчеркнул, что прекрасно понимает тех, кто хочет нормально подготовиться к одному из самых любимых праздников... Особенно это важно для женщин. Им нужно сделать причёску, подобрать наряд, приготовить что-то — это целое мероприятие... Решения такие должны приниматься на местах, — говорится в сообщении.

Губернатор также отметил, что сам выйдет на работу 31 декабря, как и все структуры, ответственные за жизнеобеспечение края.

В России с начала декабря ведутся дискуссии о том, делать ли 31 декабря официальным выходным днём. Флешмоб выходного 31 декабря поддержали руководители ряда регионов. Это Крым, Ленинградская, Томская, Псковская, Сахалинская, Кировская, Свердловская, Курганская, Орловская, Владимирская, Воронежская области, Республика Бурятия, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Амурская и Иркутская области, а также Еврейская АО и Чукотка.