Игги Поп получит "Грэмми" за вклад в индустрию звукозаписи

Американский рок-исполнитель Игги Поп станет обладателем специальной премии "Грэмми" за выдающийся вклад в индустрию звукозаписи, сообщает пресс-служба Академии звукозаписи.

And the #2020 Special Merit Awards recipients are... 🥁 https://t.co/ePCBJZM8xU — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) December 20, 2019

Церемония награждения состоится 18 апреля 2020 года в гражданской аудитории Пасадины в Калифорнии.

— Получатели нашей награды за особые заслуги превратили свою музыкальную страсть в кусочки истории, которые будут продолжать оказывать влияние и вдохновлять грядущие поколения создателей музыки и меломанов, — отметила главный исполнительный директор Академии звукозаписи Дебора Дуган.

Кроме Игги Попа награду также получат группа "Чикаго", Роберта Флэк, Айзек Хейз, Джон Прайн, Public Enemy и Сестра Розетта Тарп.

Ранее Лайф рассказывал, что объявлены номинанты премии "Грэмми".