Игги Поп получит "Грэмми" за вклад в индустрию звукозаписи

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Фото © Instagram / Игги Поп

Американский рок-исполнитель Игги Поп станет обладателем специальной премии "Грэмми" за выдающийся вклад в индустрию звукозаписи, сообщает пресс-служба Академии звукозаписи.

Церемония награждения состоится 18 апреля 2020 года в гражданской аудитории Пасадины в Калифорнии.

Получатели нашей награды за особые заслуги превратили свою музыкальную страсть в кусочки истории, которые будут продолжать оказывать влияние и вдохновлять грядущие поколения создателей музыки и меломанов, — отметила главный исполнительный директор Академии звукозаписи Дебора Дуган.

Кроме Игги Попа награду также получат группа "Чикаго", Роберта Флэк, Айзек Хейз, Джон Прайн, Public Enemy и Сестра Розетта Тарп.

Ранее Лайф рассказывал, что объявлены номинанты премии "Грэмми".

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