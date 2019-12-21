В ДР Конго найдены чёрные ящики рухнувшего Ан-72

На место обнаружения важной находки уже вылетел министр обороны страны Эме Нгой Мукена.

Бортовые самописцы разбившегося на востоке Демократической Республики Конго самолёта Ан-72 обнаружены поисковой группой. Об этом сообщает местный новостной портал L’actualité.

По его данным, о нахождении чёрных ящиков уже сообщили на заседании Совета министров ДР Конго, которое прошло в пятницу, 20 декабря, при участии президента страны Феликса Чисекеди.

Согласно общему решению Совета министров, на место обнаружения чёрных ящиков вылетел министр обороны Эме Нгой Мукена.

Напомним, 11 октября Ан-72 пропал с радаров во время перелёта из Гомы в столицу страны — Киншасу. На борту находилось четверо членов экипажа, трое сотрудников службы охраны, а также водитель президента республики Феликса Чисекеди. Позже стало известно о крушении воздушного судна. Лайф писал, что один из погибших граждан РФ — освобождённый из таджикской тюрьмы российский пилот Владимир Садовничий.

На месте падения обнаружено пять тел погибших. Позднее, 18 октября, их доставили в клинику Нгалиема в Киншасе для идентификации.