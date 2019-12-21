После избиения подростками полицейских в Апатитах возбуждено дело

По факту избиения стражей порядка толпой школьников возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Пострадавшие направлены на медицинское освидетельствование. Степень причинённого вреда здоровью полицейским в настоящий момент устанавливается экспертизой.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, инцидент произошёл в пятницу, 20 декабря, около городского Дворца культуры по улице Ленина, где поздно вечером шумела группа подростков. На ребят в дежурную часть поступила жалоба, на место происшествия выехали два сотрудника полиции.

Однако на месте на замечания правоохранителей молодые люди реагировать не стали, а принялись оказывать активное сопротивление. В результате происшествия двум сотрудникам были причинены телесные повреждения.