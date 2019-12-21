Критики назвали худшие фильмы 2019 года, сообщает Hollywood Reporter.
В тройку антирейтинга попали мультфильм "Стражи Арктики", мюзикл "Кошки" и картина "Люди Икс. Тёмный Феникс".
Критики также назвали фильм "Домино" неинтересным, а картину "Фанат" с Джоном Траволтой в главной роли — малоубедительной.
В список также попали "Призраки Шэрон Тейт", "Бок о бок", "Миллион мелких осколков", "Рэмбо. Последняя кровь" и "Спокойствие"."
Эксперты отметили, что все фильмы антирейтинга стоит посмотреть тем, кто планирует построить карьеру кинокритика, чтобы освоить навыки профессии.
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