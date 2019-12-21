В Москве распустилась самая чёрная орхидея

В "Аптекарском огороде" расцвела самая чёрная орхидея — фредкларкеара "Чёрная жемчужина". Об этом сообщается в инстаграме Ботанического сада.

Посетители смогут наблюдать уникальный цветок на фестивале орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима" на протяжении нескольких недель.

Отмечается, что "чёрный" цвет был достигнут соединением красных и пурпурных антоцианов. На данный момент вид орхидей, представительница которого расцвела в "Аптекарском огороде", считается самым чёрным из когда-либо выданных в Ботаническом мире.

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