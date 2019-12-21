В Петербурге в результате массового ДТП одну из машин отбросило в дом

33

На Новочеркасском проспекте в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием четырёх машин. Один автомобиль отбросило в дом, сообщает группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

<p>Фото © <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank"><strong><ins>ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</ins></strong></a></p>

Как рассказывают очевидцы, виновником ДТП стал водитель автомобиля Hyundai Sonata, который ехал со скоростью свыше 100 км/ч. Он врезался в две припаркованные машины, после чего одна из них влетела на порог аптеки.

В результате инцидента никто не пострадал, но на месте остались следы аварии.

<p>Фото © LIFE</p>

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×