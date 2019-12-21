Витренко — о соглашении "Нафтогаза" и "Газпрома": Победа или предательство?

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Россия и Украина достигли "сложного для всех сторон" компромисса. Об этом он рассказал в своём фейсбуке.

— Победа или предательство? "Газпром" хотел один год, мы — десять, сошлись посередине. Гарантированные мощности — тоже примерно посередине между тем, что предлагал "Газпром" и что хотели мы, — говорится в сообщении.

Также Витренко назвал полной победой договорённость о выполнении в полной мере решения стокгольмского арбитража о выплате "Газпромом" трёх миллиардов долларов.

Ранее Лайф публиковал протокол трёхсторонней встречи по газу, обнародованный Украиной. Также Алексей Миллер раскрыл некоторые детали соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом".