В Москве к 2023 году на салатовой линии метро откроется станция "Южный порт"

Новая станция "Южный порт" будет построена на салатовой Люблинско-Дмитровской линии метро к 2023 году, об этом сообщил заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Он отметил, что решение уже принято мэром Москвы Сергеем Собяниным, специалисты уже выезжали на возможное место строительства.

Хуснуллин рассказал, что там есть место для постройки новой станции в районе промзоны "Южный порт", она будет строиться методом топ-дауна — без закрытия действующей линии метро, таким же способом строилась "Беломорская".

Ранее Лайф сообщал, что в новом году в московском метро появится девять новых станций.