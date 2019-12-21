Основные предметы — русский и математику — школьники будут сдавать 28 мая и 1 июня.

Опубликовано официальное расписание ЕГЭ на 2020 год, это следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, первыми школьники будут сдавать географию, литературу и информатику 25 мая. Через три дня, 28 мая, пройдёт экзамен по русскому языку.

Первого июня пройдёт ЕГЭ по математике. Базовый и профильный уровень сдаются в один день. Выбрать можно что-то одно. После этого начинаются экзамены по предметам: 4 июня — история, физика; 8 июня — обществознание, химия; 11 июня — иностранные языки — письменная часть: английский, французский, немецкий, испанский, китайский. Плюс биология. 15 и 16 июня — те же иностранные языки, но устное испытание.

Что касается изменений относительно проекта расписания, который был опубликован на официальном информационном портале ЕГЭ, 25 мая добавилась информатика, на обществознание не выделяется целый день, его совместили с химией.

Для школьников также определены резервные дни, в которые они смогут сдать экзамен, если не посетили его по уважительным причинам. В резервный день можно будет пересдать экзамен и тем, кто не набрал нужного минимума. Всего будет три волны для резервных дней — апрельская, июньская, сентябрьская.