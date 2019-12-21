Пожар в мотеле Лас-Вегаса унёс жизни шести человек, ещё 13 пострадали

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Фото © Twitter / Las Vegas FireRescue

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, которым отапливали здание в отсутствие отопления.

В одном из мотелей Лас-Вегаса (США) произошёл пожар, как минимум шесть человек погибли, тринадцать пострадали, сообщает пожарная служба города в "Твиттере".

Огонь вспыхнул ночью в трёхэтажном здании, сотрудники пожарной охраны сообщили, что люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись. Среди них была беременная женщина, которая сейчас находится в критическом состоянии.

Более 30 человек были эвакуированы из здания. По словам пожарных, там не было отопления, поэтому люди использовали обогреватели, один из них мог стать причиной возгорания.

В настоящее время спецслужбы расследуют причины происшествия. По словам чиновников, ущерб сейчас оценивается в 475 000 долларов.

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