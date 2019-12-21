В Пермском крае посетители кафе отравились газом и были госпитализированы

В Пермском крае посетители кафе Chicken получили отравление раздражающим верхние дыхательные пути газом, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Инцидент произошёл в городе Березники. Пострадало пятеро детей и четверо взрослых.
— Десять человек обратились в скорую за оказанием медицинской помощи, девять человек госпитализировали в краевую больницу им. Вагнера Е.А. Среди них пять детей, — отмечается в сообщении.
Родители пострадавших отмечают, что под помещением травили тараканов, это могло стать причиной отравления.
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