В Пермском крае посетители кафе отравились газом и были госпитализированы

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Фото © Юрий Смитюк/ТАСС

Пострадавшие отмечают, что под помещением травили тараканов, это могло стать причиной происшествия.

В Пермском крае посетители кафе Chicken получили отравление раздражающим верхние дыхательные пути газом, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Инцидент произошёл в городе Березники. Пострадало пятеро детей и четверо взрослых.

Десять человек обратились в скорую за оказанием медицинской помощи, девять человек госпитализировали в краевую больницу им. Вагнера Е.А. Среди них пять детей, — отмечается в сообщении.

Родители пострадавших отмечают, что под помещением травили тараканов, это могло стать причиной отравления.

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