Депутат Рады заявил, что газовый контракт с Россией обеспечит доходы бюджета

Также отмечается, что в связи с подписанием договора по транзиту газа возможны и прямые поставки.

Подписание газового контракта России и Украины обеспечит жителей страны рабочими местами, а бюджет — доходами. Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде Юрий Бойко, его заявление опубликовано на сайте организации.

— У меня не было и тени сомнения, что контракт будет заключён. Слава богу, это произошло после того тупика, в который завели отношения, в том числе в газовой отрасли с РФ. Но любой компромисс — это благо. И то, что заключён транзитный договор, — это, безусловно, победа. В первую очередь нашей страны, потому что это наша ГТС, — отметил он.

Политик также отметил, что этот компромиссный договор очень важен для Украины, в нём заинтересована и Европа, и Россия.

Бойко выразил надежду, что в связи с подписанием транзитного договора будет подписан и договор о прямых поставках газа.

Напомним, накануне Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о сроке нового контракта. Украина же обнародовала протокол трёхсторонней встречи по газу.