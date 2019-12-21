В Берлине на рождественской ярмарке нашли подозрительный предмет

В 2016 году на той же площади произошёл теракт: 12 человек погибли, 48 пострадали.

В Берлине на площади Брайтшайдплац, где проходит рождественская ярмарка, полиция нашла подозрительный предмет. Два человека уже задержаны. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Полиция в срочном порядке эвакуировала людей с площади, рынок оцепили. Сейчас правоохранители и кинологи обследуют площадь Брайтшайдплац и соседнюю церковь.

В связи с инцидентом были задержаны два гражданина Сирии, у обоих есть опыт обращения со взрывчаткой, пишет газета.

В 2016 году на этой же площади грузовик протаранил прилавки и наехал на людей. В результате этого 12 человек погибли, 48 получили травмы. Полиция Германии признала происшествие терактом.