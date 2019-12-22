Александр Емельяненко ответил Кадырову на вызов на бой

Боец ММА Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает "URA.ru".

— Я очень рад, что мой друг и брат решил последовать примеру многих других людей и присоединиться к флешмобу "вызови Емельяненко на бой", — сказал он, но от других комментариев отказался.

Федерация бокса России готова взяться за проведение состязания по всем правилам.

Напомним, ранее Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко и сказал, что готов преподать ему урок мастерства.