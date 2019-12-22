Александр Емельяненко ответил Кадырову на вызов на бой

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Фото © vmma.ru

Боец ММА Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает "URA.ru".

Я очень рад, что мой друг и брат решил последовать примеру многих других людей и присоединиться к флешмобу "вызови Емельяненко на бой", сказал он, но от других комментариев отказался.

Федерация бокса России готова взяться за проведение состязания по всем правилам.

Напомним, ранее Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко и сказал, что готов преподать ему урок мастерства.

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