МЧС предупредило о сильном тумане в Москве до утра 22 декабря

Главное управление МЧС РФ по Москве предупредило жителей столицы о сильном тумане в ночь с 21 на 22 декабря и утром 22 декабря. Такое сообщение появилось на сайте ведомства.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 10 часов утра 22 декабря местами в городе Москве ожидается туман с видимостью 100–500 метров, — сообщили в экстренной службе.

МЧС также предупредило водителей о том, что в тумане из-за сниженной видимости следует избегать быстрой скорости, обгонов и перестроений. Пешеходам рекомендуют иметь светоотражающие элементы на одежде.