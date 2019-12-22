Писательницу Джоан Роулинг обвинили в трансфобии

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Критика началась после того, как она выразила недовольство увольнением сотрудницы лондонского Центра глобального развития за высказывания о невозможности мужчины стать женщиной.

Писательницу Джоан Роулинг, автора книг о Гарри Поттере, обвинили в трансфобии — нетерпимости к трансгендерам, сообщает The Guardian.

Эти упрёки посыпались на женщину после того, как она поддержала на своей странице в "Твиттере" сотрудницу лондонского Центра глобального развития Майю Форстетер, которая была уволена за высказывания о том, что мужчина не может стать женщиной.

Одевайся как хочешь. Называй себя как хочешь. Спи со взрослыми, которые выразили согласие. Живи лучшей жизнью в мире и безопасности. Но увольнять женщин за то, что они заявляют, что пол — это реальность? — возмутилась писательница.

В прошлом году Джоан Роулинг раскритиковали за лайк поста о "мужчинах в платьях".

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