Писательницу Джоан Роулинг обвинили в трансфобии

Критика началась после того, как она выразила недовольство увольнением сотрудницы лондонского Центра глобального развития за высказывания о невозможности мужчины стать женщиной.

Писательницу Джоан Роулинг, автора книг о Гарри Поттере, обвинили в трансфобии — нетерпимости к трансгендерам, сообщает The Guardian.

Эти упрёки посыпались на женщину после того, как она поддержала на своей странице в "Твиттере" сотрудницу лондонского Центра глобального развития Майю Форстетер, которая была уволена за высказывания о том, что мужчина не может стать женщиной.

Dress however you please.

Call yourself whatever you like.

Sleep with any consenting adult who’ll have you.

Live your best life in peace and security.

But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill — J.K. Rowling (@jk_rowling) 19 декабря 2019 г.

— Одевайся как хочешь. Называй себя как хочешь. Спи со взрослыми, которые выразили согласие. Живи лучшей жизнью в мире и безопасности. Но увольнять женщин за то, что они заявляют, что пол — это реальность? — возмутилась писательница.

В прошлом году Джоан Роулинг раскритиковали за лайк поста о "мужчинах в платьях".