Назначено время посадки корабля Starliner, который не смог состыковаться с МКС

Посадка американского космического корабля Starliner компании Boeing запланирована на 15:57 по московскому времени 22 декабря. Об этом в "Твиттере" сообщил глава NASA Джим Брайденстайн.

— Команда управления полётами одобрила проведение посадки в воскресенье в 05:57 по стандартному горному времени США (15:57 мск) в районе полигона Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, — написал Брайденстайн.

На совместной пресс-конференции представители компаний NASA и Boeing сообщили, что в настоящее время корабль находится на высоте 250 километров и оттуда может совершить мягкую посадку.

20 декабря корабль не смог состыковаться с МКС из-за недостаточной набранной высоты. По предварительным данным, из-за сбоя в системе синхронизации времени у корабля не включились двигатели.