СМИ: Полиция Берлина, предотвратила возможный теракт на рождественской ярмарке

Задержаны два подозрительных мужчины, по данным источников, один из них имел контакты с ИГИЛ*.

Полиция Берлина, возможно, сумела предотвратить теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац, сообщает издание Die Welt со ссылкой на источники в службе безопасности.

Сотрудники правоохранительных органов заметили две подозрительные личности. По сообщению издания, они были сирийцами. Их задержали.

Выяснилось, что как минимум один из них связан с террористической группировкой ИГИЛ*, в отношении другого в США выдан ордер на арест. Сейчас спецслужбы проверяют подозрительный предмет, найденный на площади. Возможно, это самодельное взрывное устройство, сообщили источники издания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Берлине на площади Брайтшайдплац , где проходит рождественская ярмарка, полиция нашла подозрительный предмет. В 2016 году на этой же площади грузовик протаранил прилавки и наехал на людей. В результате 12 человек погибли, 48 получили травмы. Полиция Германии признала происшествие терактом.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.