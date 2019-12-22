На МКАД столкнулись три машины, один человек погиб

На МКАД столкнулись три легковых автомобиля. Один человек погиб, двое получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— На внешней стороне 23-го км МКАД столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии погиб один человек и двое пострадали, — цитирует агентство своего собеседника.

В УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве подтвердили факт аварии, добавив также, что в три столкнувшихся автомобиля врезался ещё один.

Из-за ДТП перекрыто три полосы движения на трассе. По предварительным данным, два автомобиля, пострадавших в аварии, — это BMW и Mercedes.