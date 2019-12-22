Водитель загоревшегося на Садовом кольце автомобиля рассказал подробности аварии

По его словам, у машины отказали тормоза, но удар был несильный, поэтому снизу вспыхнуло пламя.

Водитель загоревшегося в Москве на Садовом кольце автомобиля рассказал подробности происшествия, его слова приводит телеканал "360".

— Изменилась скорость потока, я нажал на тормоза, они не сработали, после чего произошёл первый удар. Срочно после первого удара мы остановились. Автомобиль слегка смялся. Повреждения вообще минимальные были, на пару тысяч рублей. Менять, считай, бампер. Потом пошёл дым, я сразу скинул клеммы, — сказал мужчина, представившийся Ефимом.

Он отметил, что потом машина вспыхнула снизу, на неё вылили два огнетушителя, но сбить пламя не удалось. Где в этот момент был второй автомобилист, водитель легковушки не знает. Ефим добавил, что дальше все просто разбежались.

Напомним, 21 декабря в центре Москвы после ДТП загорелся автомобиль. Лайф публиковал видео происшествия.