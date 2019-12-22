Получивший огнестрельное ранение саратовский полицейский умер в больнице

В саратовской больнице из-за обильной кровопотери скончался полицейский, 21 декабря при исполнении служебных обязанностей получивший огнестрельное ранение. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

Лейтенант полиции, 1991 года рождения, вместе с коллегами остановил на улице двух граждан. Один из них внезапно выстрелил в лейтенанта из неустановленного оружия.

Сейчас правоохранители проводят проверку. По факту нападения на полицейского возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".