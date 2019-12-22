Драгоценности певицы Зыкиной продадут на аукционе в Москве 22 декабря

Среди них — её любимые серьги с бриллиантами, броши с камнями, а также личные вещи и бижутерия.

22 декабря в Москве пройдёт мемориальный аукцион, на котором продадут драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной, сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом "12-й стул".

С молотка уйдут любимые серьги певицы с бриллиантами и сапфирами и золотое колье с 127 бриллиантами, по семейному преданию, подаренное певице президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым. Всего будет выставлено 63 предмета.

Среди них — золотой гарнитур "Малая парюра" из колье (112 природных бриллиантов круглой огранки), серёг (32 бриллианта) и кольца (16 бриллиантов), цена на который стартует с отметки 520 тыс. рублей, старинная брошь с драгоценными камнями, браслеты с бриллиантами, золотые часы и ручка Cartier с пером из белого золота.

Также на аукцион выставлены пластинки, личные вещи, бижутерия. Например, представлены бусы из бисера, которые сделала сама Людмила Зыкина.