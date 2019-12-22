Макрон считает, что политика колониализма была большой ошибкой Франции

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Эмманюэль Макрон и лидер Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара. Скриншот видео пресс-конференции в Twitter / Emmanuel Macron

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что политика колониализма была большой ошибкой его страны. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с лидером Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой.

Слишком часто сегодня полагают, будто Франция размышляет о мире в категориях гегемонии и всё ещё привержена знамёнам колониализма, который был большой ошибкой, ошибкой республики, сказал он и призвал открыть "новую страницу" международной истории.

Макрон прибыл в Кот-д'Ивуар в пятницу, 20 декабря, его сопровождают министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли и начальник Главного штаба ВС Франсуа Лекуантр.

Французский президент также планирует посетить Нигерию и встретиться с лидером Махамаду Иссуфу.

Ранее стало известно, что Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы.

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