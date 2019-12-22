Трамп заявил, что США и Китай достигли прорыва в торговой сделке

Президент США Дональд Трамп заявил, что в торговых отношениях между Китаем и Соединёнными Штатами достигнут прорыв и соглашение скоро будет подписано, сообщает агентство Reuters.

— Мы только что достигли прорыва в торговой сделке, и мы подпишем её очень скоро, — сказал глава Белого дома на мероприятии Turning Point USA во Флориде.

Отмечается, что речь идёт о так называемом соглашении первой фазы.

В начале ноября США и Китай обсудили по телефону первую часть торговой сделки, а 13 декабря страны сделали первый шаг в торговом перемирии, КНР в свою очередь решила приостановить введение торговых пошлин.