ВМС Ливии задержали в своих территориальных водах судно с турецким экипажем

32

В настоящее время оно доставлено в порт Рас-аль-Хиляль для досмотра и проведения соответствующих процедур.

Военно-морские службы Ливии задержали судно под флагом Гренады с турецким экипажем в территориальных водах страны, сообщает Afrigatenews.

Операция была проведена силами Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара. Судно доставлено в порт Рас-аль-Хиляль для досмотра груза и проведения соответствующих процедур.

В июле власти Ливии объявили всеобщую мобилизацию из-за турецких угроз. Отмечается, что ранее армия фельдмаршала Халифы Хафтара обвинила Анкару в прямом вмешательстве с целью поддержки ополченцев в Триполи, после чего пригрозила ей атаками на территорию.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×