Ким Чен Ын заявил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации"

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

На заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о "сложной внутренней и внешней ситуации". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Также указывается, что глава Северной Кореи заявил о необходимости принять важные организационные, политические и военные шаги по укреплению военных позиций государства в соответствии со складывающейся ситуацией в "решающее время для корейской революции".

Власти страны всё чаще напоминают о том, что в конце 2019 года истекает срок, к которому Вашингтон должен предложить Пхеньяну новые пути урегулирования ситуации на Корейском полуострове. По мнению властей КНДР, они уже сделали достаточно шагов навстречу США, и если последние не примут ответных, то их ждёт соответствующий "подарок на Рождество".

Ранее в КНДР президента США Дональда Трампа назвали "сумасбродным старикашкой".

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