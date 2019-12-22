Глава МИД Украины прокомментировал ужесточение контроля выезда из Украины в РФ

Глава МИД Украины Вадим Пристайко прокомментировал ужесточение контроля выезда граждан Незалежной на территорию России на своей странице в "Твиттере".

— Поездки исключительно по заграничным паспортам в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой книжечки — это девять кругов ада бюрократии для возвращения на Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами — это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов, — отметил политик.

Он подчеркнул, что выезд по загранпаспортам даёт возможность не допустить бегства от ответственности в Российскую Федерацию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон.

Ранее Лайф сообщал, что Украина ужесточила правила пересечения границы с Россией. Вернуться на родину украинцы смогут по внутреннему паспорту, а вот выехать уже только по заграничному.