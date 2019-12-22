Посол США заявил, что санкции против "Северного потока — 2" были в интересах ЕС

Он отметил, что предотвращение проекта позволит диверсифицировать источники энергии в Европе, чтобы ни одна страна не могла оказывать с их помощью давление.

Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что санкции, введённые Соединёнными Штатами против "Северного потока — 2", были приняты в интересах Евросоюза и многие страны благодарны за них, сообщило издание Bild.

— Если серьёзно, 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент — все выразили свои опасения по поводу проекта. Мы давно слышим от наших европейских партнёров, что Соединённые Штаты должны поддержать их усилия. Поэтому санкции представляют собой очень проевропейское решение, — сказал политик.

Он добавил, что с самого первого дня конгресс работал над тем, чтобы сделать санкции максимально точными и целенаправленными, они, по мнению дипломата, затрагивают лишь очень небольшую часть проекта.

Гренелл отметил, что это долгосрочная стратегия, которая предназначена для предотвращения проекта в перспективе, поскольку цель Соединённых Штатов всегда заключалась в диверсификации источников энергии в Европе и обеспечении того, чтобы ни одна страна не могла оказывать слишком большое влияние на Европу.

Напомним, ранее в связи с принятием закона о военном бюджете США, включающего санкции, швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб для "Северного потока — 2", приостановила свою работу. Власти США требуют немедленного прекращения строительства газопровода. ЕС призвал Вашингтон не вводить санкции.