Посол США заявил, что санкции против "Северного потока — 2" были в интересах ЕС

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Фото © Nord Stream 2

Он отметил, что предотвращение проекта позволит диверсифицировать источники энергии в Европе, чтобы ни одна страна не могла оказывать с их помощью давление.

Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что санкции, введённые Соединёнными Штатами против "Северного потока — 2", были приняты в интересах Евросоюза и многие страны благодарны за них, сообщило издание Bild.

Если серьёзно, 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент — все выразили свои опасения по поводу проекта. Мы давно слышим от наших европейских партнёров, что Соединённые Штаты должны поддержать их усилия. Поэтому санкции представляют собой очень проевропейское решение, сказал политик.

Он добавил, что с самого первого дня конгресс работал над тем, чтобы сделать санкции максимально точными и целенаправленными, они, по мнению дипломата, затрагивают лишь очень небольшую часть проекта.

Гренелл отметил, что это долгосрочная стратегия, которая предназначена для предотвращения проекта в перспективе, поскольку цель Соединённых Штатов всегда заключалась в диверсификации источников энергии в Европе и обеспечении того, чтобы ни одна страна не могла оказывать слишком большое влияние на Европу.

Напомним, ранее в связи с принятием закона о военном бюджете США, включающего санкции, швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб для "Северного потока — 2", приостановила свою работу. Власти США требуют немедленного прекращения строительства газопровода. ЕС призвал Вашингтон не вводить санкции.

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