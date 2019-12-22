На Украине двое подростков избили ребёнка и заставили его раздеться на камеру

В украинском городе Килия двое подростков избили ребёнка и заставили публично раздеться. При этом происходящее они снимали на камеру мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Одесской области.

По данным следствия, двое 16-летних юношей, студентов колледжа, избили 11-летнего ребёнка в съёмной квартире в присутствии других подростков. Затем под угрозой физического насилия они заставили ребёнка догола раздеться.

Видеозапись происходящего, снятую на камеру телефона, они выложили в Интернет.

Сообщается, что подозреваемые подростки уже являются фигурантами уголовных дел о краже и грабеже.

Сейчас подросткам избирают меру пресечения. Назначено досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 127 УК Украины "Пытки".