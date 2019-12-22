Камеры зафиксировали момент аварии с тремя машинами на МКАД

Момент столкновения трёх машин на МКАД в Москве, во время которого погиб один человек и пострадали двое, попал на видео, оно появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что легковушку догоняет следующий за ней автомобиль, она врезается в тот, который стоит впереди на полосе со включёнными аварийными сигналами. Авто по центру буквально сжимается с двух сторон, капот и задняя часть практически складываются гармошкой.

Из покорёженных машин выбегают люди, в ролике не видно, где находятся в тот момент пострадавшие и погибший.

Напомним, на Московской кольцевой автодороге три машины попали в ДТП, было перекрыто несколько полос. Лайф публиковал видео с места происшествия.