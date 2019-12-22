Первая возлюбленная Фредди Меркьюри рассказала, почему они расстались

Она также призналась, что Фредди оказал на неё огромное влияние и всегда был примером того, как нужно следовать собственным мечтам.

Несмотря на то что личную жизнь Фредди Меркьюри принято ассоциировать с его бывшей женой и помощницей Мэри Остин, в его жизни были и другие женщины. С одной из своих пассий он повстречался ещё во время учёбы в художественном колледже и, по её словам, при расставании "он умолял её не покидать его", пишет Mirror.

Его первой возлюбленной была Роуз Пирсон. Она призналась, что сожалеет о разрыве с Меркьюри, но так до конца и не смогла принять его гомосексуальную ориентацию, как это сделала Мэри Остин.

В интервью для документального фильма одного из британских телеканалов Пирсон рассказала свою историю любви с культовым певцом.

— Мне всегда нравилось его увлечение творчеством. Но тогда я не знала, что конкретно это будет. Я не знала, что впоследствии он станет певцом. Но я догадывалась, что он может, — рассказала Роуз.

Пара познакомилась в колледже в конце 60-х. Их отношения продлились год и были очень чувственными и страстными, как говорит Пирсон.

— Он был очень харизматичным и одевался экстравагантно. Он мог надеть шорты и шубу на голое тело. И он был готов сделать это на сцене. Он был как клоун — с ним было весело находиться, — призналась Пирсон.

Она также рассказала, что их отношения начали рушиться после того, как обнаружилась увлечённость Фредди мужчинами. По её словам, он разрывался между желанием быть с ней и желанием быть с мужчинами. И это доставляло Пирсон дискомфорт: она чувствовала, что её одной певцу уже мало, что она делает что-то не так.

На тот момент у Роуз уже был некоторый круг друзей нетрадиционной ориентации, некоторые из них даже были сравнительно популярны, и Меркьюри просил возлюбленную познакомить его с ними. Однако сама Роуз противилась этому, опасаясь, что он останется в этой компании, а вот она станет лишней и для них, и для него.

Отношения сохранить не удалось, и пара была вынуждена окончательно расстаться.

— Я знала, что я не вынесу попросту быть его другом и слушать про его новые отношения. Так что я приняла решение, что это будет бесповоротный конец, — сказала Пирсон.

Она также призналась, что Фредди оказал на неё огромное влияние и всегда был примером того, как нужно следовать собственным мечтам.