СМИ: Российская полевая артиллерия превосходит американскую

В США с 2000-х годов начала снижаться подготовка этих военных сил, в то время как в РФ она осталась прежней.

Американская полевая артиллерия уступает российской, к такому выводу пришли эксперты аналитического центра RAND Corporation, сообщает журнал National Interest.

Отмечается, что США после теракта 11 сентября 2001 года сконцентрировались на борьбе с повстанцами, а в полевых условиях Ирака и Афганистана более эффективными оказались самолёты и вертолёты, поэтому боевая подготовка артиллеристов начала снижаться.

Эксперты подчеркнули, что Россия вооружена мощными гаубицами, реактивными системами залпового огня и баллистическими ракетами, выучка её артиллерии осталась прежней на фоне уменьшения эффективности американской.

При этом дальность поражения российских ракет несколько больше, чем аналогичных комплексов США: реактивная система залпового огня "Смерч" имеет дальность полёта около 100 километров, а ракетный комплекс "Искандер" — 400 километров, когда американская 155-миллиметровая гаубица "Паладин" имеет дальность стрельбы примерно 32 километра.

Специалисты считают, что сложные российские средства ПВО, такие как зенитные ракеты С-400, могут удерживать самолёты НАТО от ударов, и даже Правительство США выражает обеспокоенность тем, что в Америке нет достаточных запасов умных бомб или промышленного потенциала для внезапного наращивания в случае необходимости.

Ранее в США испытали ракету, которая прежде была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Прототип преодолел над Тихим океаном более 500 километров, после чего самоуничтожился. Российский эксперт назвал эту разработку ухудшенным "Искандером".