Ёлка и мандарины. Эксперты рассказали, что создаёт новогоднее настроение россиян

Отмечается однако, что 20% опрошенных не любят Новый год именно за то, что привлекает остальных.

Эксперты сервиса путешествий "Туту.ру" выяснили, что создаёт новогоднее настроение россиянам, результаты исследования приводит РИА "Новости".

Жители России считают, что мандарины создают куда больше праздничной атмосферы, чем бой курантов, а подготовка застолья — больше, чем брызги шампанского, отмечают специалисты. 40% проголосовали за классические атрибуты праздника — ёлку, гирлянды, ещё по 7% — за мандариновый запах в доме и просмотр "Иронии судьбы".

Ещё 6% опрошенных создают себе настроение Нового года, посещая рождественские ярмарки в Европе и покупая подарки, столько же проголосовало за подготовку новогоднего стола.

4% россиян с нетерпением ожидают боя курантов и поздравления президента. В меньшинстве оказались те, у кого праздник ассоциируется с шампанским — всего 2%, и 1% вдохновляется выбором карнавального костюма и фейерверками.

При этом целых 20% не любят Новый год именно за то, за что любят остальные, им не нравится обилие людей в магазинах и траты на застолье и подарки. Многие также расстроены обилием отчётов по работе перед новогодними каникулами.