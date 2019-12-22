Премьер Австралии извинился перед согражданами за отпуск во время лесных пожаров

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Фото © Twitter/laura

Он прервал свой отдых на Гавайях и считает ошибкой своё отсутствие в такой тяжёлый момент.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон извинился перед согражданами за несвоевременный отпуск в то время, как в стране бушуют лесные пожары, сообщает Sydney Morning Herald.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/everytimecmb" target="_blank"><strong>laura</strong></a><a href="https://twitter.com/everytimecmb" target="_blank">‏</a></p>

Он прервал свой отдых на Гавайях после сообщения о гибели пожарных и сказал, что это было его ошибкой — покинуть страну в такое сложное время.

Я вернулся из отпуска, и я знаю, что он вызвал сильное беспокойство в Австралии, я и Дженни это признаём. Если бы мы могли… в свете приобретённого опыта, мы бы приняли другое решение, — цитирует издание Моррисона.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/everytimecmb" target="_blank"><strong>laura</strong></a><a href="https://twitter.com/everytimecmb" target="_blank">‏</a></p>

По сообщениям СМИ, огонь уничтожил уже более трёх миллионов гектаров леса и унёс жизни по меньшей мере восьми человек. В настоящее время непотушенными остаются 105 пожаров, 59 из них не взяты под контроль.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/everytimecmb" target="_blank"><strong>laura</strong></a><a href="https://twitter.com/everytimecmb" target="_blank">‏</a></p>

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