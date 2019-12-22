Роспотребнадзор рассказал, как выбрать безопасную пиротехнику на Новый год

Нельзя покупать фейерверки вне специализированных торговых точек, в мятой или деформированной упаковке.

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, как правильно выбрать безопасную пиротехнику в преддверии Нового года, они опубликованы на сайте ведомства.

Прежде всего рекомендуется покупать фейерверки в специальных точках, где вся продукция сертифицирована и имеет маркировку, а продавцы могут грамотно проконсультировать потребителя по правилам использования товара. Крайне нежелательно закупать петарды и прочее на лотках с рук, поскольку никто не может гарантировать качество такой продукции.

На каждом пиротехническом изделии должны быть сертификационный знак и инструкция по использованию. Нельзя брать мятые или деформированные упаковки, изделия с истекшим сроком годности или с поломанным фитилём, они могут повести себя непредсказуемо.

Фейерверки следует хранить в сухом месте в оригинальной упаковке. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более +30°C), вблизи легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи обогревательных приборов. Не следует носить их в кармане и провозить в автомобиле.

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