Дубовицкая пожалела молодую избранницу Петросяна

Она также сказала, что женщинам легче жить, если муж уходит к молодой, и не стала давать советы.

Телеведущая Регина Дубовицкая пожалела молодую возлюбленную юмориста Евгения Петросяна в эфире программы "Секрет на миллион".

Она вытянула записку от некого Максима Г. из деревни Грязь, в которой он спрашивал о том, как ведущая "Аншлага" относится к бракам с большой разницей в возрасте.

— Это про Петросяна? Я жалею тех девушек, которые решились на это. Что про мужчин говорить? Им уже пора улетать на небо, — прокомментировала Дубовицкая и только после смеха в зале поняла, что вопрос был от Максима Галкина, после чего отметила, что их брак с Пугачёвой "очень удачно получился".

Также она ответила некой Елене С., которая спросила, что делать, если муж ушёл к молодой. Телеведущая не стала давать советы, но отметила, что женщине стало легче жить на свете.

Напомним, Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой вскоре после развода с Еленой Степаненко, с которой прожил 30 лет. Его возлюбленная ответила хейтерам, что не надо её жалеть.