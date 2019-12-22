Трамп обвинил демократов в нарушении конституции из-за затягивания импичмента

Он также отметил, что в конгрессе 196 человек не поддержали обвинения на голосовании.

Президент США Дональд Трамп считает, что демократы нарушают конституцию, затягивая процедуру импичмента. Об этом он заявил, выступая перед студентами во Флориде.

Неясным остаётся то, в чём именно заключается нарушение, поскольку нет официальных временных рамок подачи резолюции в сенат. Сам американский лидер этого не пояснил.

Трамп также назвал клоунадой действия демократов и уверен, что никакого преступления во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским не было. Он отметил, что весь мир наблюдает за этим.

— Сумасшедшая Нэнси (Пелоси, спикер палаты представителей конгресса США. — Прим. Лайфа) говорит, что сейчас дела нет. Это так нечестно... они нарушают конституцию, — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что 196 конгрессменов не поддержали обвинительное заключение по импичменту в ходе голосования, в том числе на стороне главы Белого дома три демократа, но ни один республиканец не высказался против.

Напомним, 19 декабря палата представителей США объявила Трампу импичмент. Теперь дело за сенатом, где большинство составляют представители Республиканской партии.