Елизавета II начала отпуск как настоящая бабушка — с внуками и пудингом

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Фото © Twitter / The Royal Family

Reuters называет встречу родственников "свидетельством преемственности в королевской семье".

У британской королевы Елизаветы II начался традиционный рождественский отпуск после сложного рабочего года. Первый день заслуженных выходных она провела в кругу семьи, приготовила пудинг и попозировала перед объективом камеры, пишет агентство Reuters.

На фото собрались сразу четыре поколения королевской семьи: сама королева Елизавета, её сын принц Чарльз, внук принц Уильям и шестилетний правнук принц Джордж. Семейство вместе готовило традиционный английский пудинг, а в центре внимания находился, конечно же, самый маленький из наследников.

Reuters называет встречу родственников "свидетельством преемственности в королевской семье".

Эта семейная сцена стала для королевы счастливой нотой в завершающемся тяжёлом году (94-м году жизни Елизаветы, кстати). В январе 2019-го её муж принц Филипп попал в ДТП. Штраф ему выписывать не стали, однако он извинился перед пострадавшей женщиной и добровольно сдал водительское удостоверение. А 20 декабря Филиппа отправили на плановую госпитализацию.

Кроме того, внуки королевы принцы Уильям и Гарри поссорились, а её сына принца Эндрю обвинили в интимной связи с несовершеннолетней и участии в секс-вечеринках скандально известного миллиардера Джеффри Эпштейна.

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