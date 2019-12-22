Елизавета II начала отпуск как настоящая бабушка — с внуками и пудингом

Reuters называет встречу родственников "свидетельством преемственности в королевской семье".

У британской королевы Елизаветы II начался традиционный рождественский отпуск после сложного рабочего года. Первый день заслуженных выходных она провела в кругу семьи, приготовила пудинг и попозировала перед объективом камеры, пишет агентство Reuters.

The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George, joined forces to prepare special Royal British Legion Christmas puddings at Buckingham Palace this week. pic.twitter.com/HQQ3Dc6n0y — The Royal Family (@RoyalFamily) December 21, 2019

На фото собрались сразу четыре поколения королевской семьи: сама королева Елизавета, её сын принц Чарльз, внук принц Уильям и шестилетний правнук принц Джордж. Семейство вместе готовило традиционный английский пудинг, а в центре внимания находился, конечно же, самый маленький из наследников.

Reuters называет встречу родственников "свидетельством преемственности в королевской семье".

The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George, joined forces to prepare special Royal British Legion Christmas puddings at Buckingham Palace this week. pic.twitter.com/HQQ3Dc6n0y — The Royal Family (@RoyalFamily) December 21, 2019

Эта семейная сцена стала для королевы счастливой нотой в завершающемся тяжёлом году (94-м году жизни Елизаветы, кстати). В январе 2019-го её муж принц Филипп попал в ДТП. Штраф ему выписывать не стали, однако он извинился перед пострадавшей женщиной и добровольно сдал водительское удостоверение. А 20 декабря Филиппа отправили на плановую госпитализацию.

Кроме того, внуки королевы принцы Уильям и Гарри поссорились, а её сына принца Эндрю обвинили в интимной связи с несовершеннолетней и участии в секс-вечеринках скандально известного миллиардера Джеффри Эпштейна.