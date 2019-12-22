Прохладно? Да ладно! В столице 22 декабря до плюс пяти градусов тепла и осадки

В воскресенье, 22 декабря, в столице ожидается до пяти градусов тепла и осадки, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Местами будет облачно, умеренный юго-восточный ветер 5–10 м/с, пройдёт небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы, 740 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье днём от одного до шести градусов тепла, к ночи могут быть небольшие заморозки, температура опустится до ноля.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве станет больше мелких зерноядных птиц благодаря тёплой зиме. Новогоднего снежка тоже пока не предвидится, на неделе температура будет подниматься до шести градусов выше ноля.