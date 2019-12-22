Трамп обсудил с премьером Японии ситуацию вокруг КНДР и Ирана

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Фото © EPA / KIMIMASA MAYAMA / POOL / ТАСС

Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ ситуацию вокруг Ирана и КНДР, об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

Они договорились продолжать тесные связи и координацию в свете недавних "угрожающих заявлений" Северной Кореи.

Стороны обсудили ряд двусторонних вопросов, включая торговлю. Лидеры также рассмотрели последнее развитие событий вокруг Ирана и КНДР, отметил представитель.

Ранее Пентагон выразил обеспокоенность продолжением испытаний ракет в КНДР и объявил о высоком уровне боевой готовности из-за Северной Кореи.

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