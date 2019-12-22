Поклонники подозревают Анастасию Волочкову в романе с Никитой Джигурдой

Анастасия Волочкова выложила в "Инстаграм" фото, на котором её нежно обнимает Никита Джигурда, и снабдила его неоднозначной подписью. Это дало поклонникам повод предположить, что они встречаются.
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А у нас с Никитой @instadzhigurda сегодня выход в свет😉 В цирке моего друга Эдгарда @zapashny.ru @greatcircus_ru смотрим новое цирковое шоу "Кабы я была царицей"😊 Очень красочно, ярко, захватывающе и круто! #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод
— А у нас с Никитой сегодня выход в свет, — написала балерина. Они вместе посетили шоу братьев Запашных "Кабы я была царицей".
Подписчики удивились подобной фотографии и заподозрили роман между Анастасией и Никитой.
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Однако сама Волочкова никак не ответила на множество комментариев.
Ранее балерина показала, как изменилась из-за любви, даже фанаты её не узнали. Правда, имя своего избранника она не называет.
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