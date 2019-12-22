Поклонники подозревают Анастасию Волочкову в романе с Никитой Джигурдой

Анастасия Волочкова выложила в "Инстаграм" фото, на котором её нежно обнимает Никита Джигурда, и снабдила его неоднозначной подписью. Это дало поклонникам повод предположить, что они встречаются.

— А у нас с Никитой сегодня выход в свет, — написала балерина. Они вместе посетили шоу братьев Запашных "Кабы я была царицей".

Подписчики удивились подобной фотографии и заподозрили роман между Анастасией и Никитой.

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Однако сама Волочкова никак не ответила на множество комментариев.

Ранее балерина показала, как изменилась из-за любви, даже фанаты её не узнали. Правда, имя своего избранника она не называет.