Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом в 2020 году

Президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Великобритании посетить Белый дом в 2020 году. Об этом пишет газета The Sunday Times.

По данным источника в канцелярии премьера, конкретная дата визита ещё обсуждается. Ожидается, что она будет назначена на начало торговых переговоров между странами после выхода Великобритании из Евросоюза 31 января 2020 года.

Уточняется, что США и Великобритания давно работают над договором о свободной торговле. И сейчас, когда Джонсон выиграл выборы в парламенте, такое соглашение удастся заключить.