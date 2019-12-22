Эксперт рассказала, как организму может навредить чрезмерное употребление воды

Она также отметила, что для утоления жажды полезны кисловатые напитки, такие как морс, фруктовые отвары или квас.

Чрезмерное потребление воды не только чревато повышением распада белка, вымыванием из организма необходимых витаминов и микроэлементов, но и негативно сказывается на внутренних органах, перегружая сердечно-сосудистую и мочевыделительную системы, считает доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева.

Как передаёт слова специалиста RT, средняя суточная потребность организма в воде составляет 2,5 литра. При этом один литр мы получаем из пищи, а ещё один-полтора — в виде свободной жидкости: чая, молока, супа и так далее.

Эксперт также отметила, что на утоление жажды влияют и вкусовые особенности жидкости. Например, кисловатые морс, зелёный чай, фруктовый отвар или квас стимулируют слюноотделение и способствуют снижению чувства жажды.

— Эти напитки, а также кофе, какао, чёрный чай и другие входят в состав рациона в виде так называемой свободной жидкости, которая не содержится в твёрдой пище и должна составлять 1500–2000 мл (то есть от шести до восьми стаканов) в день, — пояснила научный сотрудник.

Погожева также подчеркнула, что на протяжении всей жизни доля воды в организме человека колеблется. Например, у новорождённого ребёнка она составляет 75%, а у пожилого человека — 55%.