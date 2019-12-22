Эксперт рассказала, как организму может навредить чрезмерное употребление воды

Чрезмерное потребление воды не только чревато повышением распада белка, вымыванием из организма необходимых витаминов и микроэлементов, но и негативно сказывается на внутренних органах, перегружая сердечно-сосудистую и мочевыделительную системы, считает доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева.
Как передаёт слова специалиста RT, средняя суточная потребность организма в воде составляет 2,5 литра. При этом один литр мы получаем из пищи, а ещё один-полтора — в виде свободной жидкости: чая, молока, супа и так далее.
Эксперт также отметила, что на утоление жажды влияют и вкусовые особенности жидкости. Например, кисловатые морс, зелёный чай, фруктовый отвар или квас стимулируют слюноотделение и способствуют снижению чувства жажды.
— Эти напитки, а также кофе, какао, чёрный чай и другие входят в состав рациона в виде так называемой свободной жидкости, которая не содержится в твёрдой пище и должна составлять 1500–2000 мл (то есть от шести до восьми стаканов) в день, — пояснила научный сотрудник.
Погожева также подчеркнула, что на протяжении всей жизни доля воды в организме человека колеблется. Например, у новорождённого ребёнка она составляет 75%, а у пожилого человека — 55%.
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